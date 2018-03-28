Завод «Тяжмаш» заключил контракт с «Северной верфью» на поставку кранов на 1,7 млрд рублей

"АО «Тяжмаш» заключило с судостроительным заводом «Северная верфь» договор на изготовление партии мостовых электрических кранов, их поставку, монтаж, пусконаладочные работы и передачу навыков эксплуатации. Сумма контракта составляет около 1,7 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Контракт заключили в рамках возведения нового судостроительного комплекса «Северной верфи». Комплекс позволит строить крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тыс. тонн, в том числе предназначенные для нефтяной и оборонной отраслей.

Сызранским машиностроителям предстоит изготовить для данного комплекса партию кранов двух модификаций, в том числе краны грузоподъемностью 350 тонн и весом около 550 тонн. Как отметили в пресс-службе сызранского завода, оборудование подобного типа с такими габаритами в современной России еще не производилось.

Грузоподъемное оборудование ожидают на монтажной площадке заказчика уже в конце 2018 года.

Завод «Тяжмаш» основали в 1941 году на базе эвакуированного Людиновского машиностроительного завода. Является одним из ведущих предприятий тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. Продукцией завода укомплектованы практически все ТЭС России, работающие на твердом топливе, ГЭС и АЭС, крупнейшие горно-обогатительные комбинаты, цементные и химические заводы, пусковые установки космодромов и ракетных войск.