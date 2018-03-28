Ещё
Завод «Тяжмаш» заключил контракт с «Северной верфью» на поставку кранов на 1,7 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Завод «Тяжмаш» заключил контракт с «Северной верфью» на поставку кранов на 1,7 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
САМАРА, 28 марта. /ТАСС/. Сызранский завод «Тяжмаш» заключил контракт на 1,7 млрд рублей с судостроительным заводом «Северная верфь» (Санкт-Петербург). Об этом сообщила пресс-служба завода «Тяжмаш».
"АО «Тяжмаш» заключило с судостроительным заводом «Северная верфь» договор на изготовление партии мостовых электрических кранов, их поставку, монтаж, пусконаладочные работы и передачу навыков эксплуатации. Сумма контракта составляет около 1,7 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Контракт заключили в рамках возведения нового судостроительного комплекса «Северной верфи». Комплекс позволит строить крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тыс. тонн, в том числе предназначенные для нефтяной и оборонной отраслей.
Сызранским машиностроителям предстоит изготовить для данного комплекса партию кранов двух модификаций, в том числе краны грузоподъемностью 350 тонн и весом около 550 тонн. Как отметили в пресс-службе сызранского завода, оборудование подобного типа с такими габаритами в современной России еще не производилось.
Грузоподъемное оборудование ожидают на монтажной площадке заказчика уже в конце 2018 года.
Завод «Тяжмаш» основали в 1941 году на базе эвакуированного Людиновского машиностроительного завода. Является одним из ведущих предприятий тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. Продукцией завода укомплектованы практически все ТЭС России, работающие на твердом топливе, ГЭС и АЭС, крупнейшие горно-обогатительные комбинаты, цементные и химические заводы, пусковые установки космодромов и ракетных войск.
ТАСС: последние новости
Рассмотрение ходатайств "Газпрома" по спору с "Нафтогазом" займет больше года Bloomberg: апелляционный суд в США встал на сторону Oracle в патентном споре с Google Украина и РФ проведут новый раунд переговоров по газу в апреле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса189
Первая отставка произошла в Кемерово445
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев145
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Умер Виктор Калашников31
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение