СМИ: Amazon потратит $1 млрд на конкурента «Игры престолов»

Компания Amazon якобы потратит $1 млрд на конкурента сериала «Игра престолов» от HBO, сообщает Vanity Fair.

Как утверждается, речь идет не об экранизации вселенной «Властелина колец», стоимость которой оценивают в $500 млн По имеющимся данным, Amazon ведет переговоры, связанные с адаптацией популярной книжной серии «Задача трех тел» китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Предположительно, будет три сезона.

На данный момент обладателем прав является глава Youzu Interactive Линь Ци.

В 2015 году Лю Цысинь получил литературную премию «Хьюго» за лучший роман.