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Китай вводит новые правила в сфере экспресс-доставки
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Китай вводит новые правила в сфере экспресс-доставки 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 28 марта /Синьхуа/ — В Китае будут введены новые правила, призванные обеспечить продолжительное и здоровое развитие быстрорастущего сектора экспресс-доставки.
В соответствии с указом, подписанным премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, первые в стране специальные правила, регулирующие сектор экспресс-доставки, вступят в силу 1 мая.
Новые правила послужат нормативной базой для упорядочения операций курьерских компаний и защиты интересов потребителей. Правила также нацелены на решение ряда актуальных проблем в секторе, включая обеспечение безопасности личной информации потребителей и сокращение отходов от упаковочных материалов.
Китай четыре года подряд лидирует в мире по объему сделок в секторе экспресс-доставки, среднегодовой рост которого в стране в течение прошедших десяти лет составлял 42 проц. Свыше половины операций экспресс-доставки в мире совершались китайскими компаниями.
В 2017 году объем сделок в секторе экспресс-доставки Китая достиг 495 млрд юаней /около 80 млрд долларов США/.
Новые правила также поощряют игроков сектора запускать транснациональные услуги экспресс-доставки и активно расширять свое присутствие на зарубежных рынках.
"Правила помогут Китаю в формировании сети экспресс-доставки, соединенной с внешним миром, и позволят стимулировать развитие глобальной логистической системы", — убежден сотрудник Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Вэй Цзиган. -0-
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