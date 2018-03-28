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Нефть помогла рублю избежать коррекции, — Аналитики Райффайзенбанка
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Нефть помогла рублю избежать коррекции, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Стоит отметить, что прошедшие налоговые платежи (основная часть уже прошла, 26 марта были выплачены НДПИ, НДС и акцизы) почти никак не отразились на курсе (они не вызвали укрепление рубля, несмотря на то, что в тот день нефть превышала 70 долл. /барр.). Отсюда можно сделать вывод о том, что в марте появился большой спрос на покупку долларов, который едва был удовлетворен продажами валюты экспортерами, при этом Минфин со своими интервенциями сформировал лишь часть этого спроса.
По нашим оценкам, в марте сальдо счета текущих операций заметно (на 5,4 млрд долл.) превысило объем покупок валюты Минфином. Мы не исключаем, что какие-то экспортеры могли сократить конвертацию валюты (накапливая ее для предстоящих инвестиций или погашения внешнего долга), принимая во внимание то обстоятельство, что локальные банки имеют лишь небольшой запас валютной ликвидности. Кроме того, часть валютной ликвидности уходит в результате сделок wrong-way (низкие рублевые ставки и иногда повышенные ставки по валютным свопам создают возможности для привлечения дешевой валюты на локальном рынке).
С технической точки зрения, при текущем курсе рублевая цена нефти (3962 руб.) находится в соответствии с ее долларовой ценой. Но, исходя из нашей модели платежного баланса, в последующие месяцы (начиная с мая) сокращение сальдо счета текущих операций при новом бюджетном правиле будет способствовать ослаблению рубля даже при сохранении нефти на текущих относительно высоких уровнях (ждем дальнейший рост рублевой цены нефти и умеренное ослабление рубля до ~60 руб. /долл.).
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