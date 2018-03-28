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Жители Зеленого города скинулись на дорогу
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Жители Зеленого города скинулись на дорогу 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Стоимость капитального ремонта дороги в жилом фонде детского оздоровительно лагеря «Чайка» составляет 2 млн рублей. Протяженность участка — 576 погонных метров. Жители выразили готовность софинансировать ремонт дороги и уже собрали 100 тысяч рублей, что составляет 5% от общей стоимости проекта.
Кроме того, участники проекта примут активное участие в мероприятиях по благоустройству прилегающей территории, сообщили сегодня в администрации Нижнего Новгорода.
Сейчас местные жители ждут результатов конкурсного отбора проектов развития и благоустройства территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.
Ранее мы рассказывали, что на трассе М-7 в Нижегородской области ограничат скорость движения
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