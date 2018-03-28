Жители Зеленого города скинулись на дорогу

Стоимость капитального ремонта дороги в жилом фонде детского оздоровительно лагеря «Чайка» составляет 2 млн рублей. Протяженность участка — 576 погонных метров. Жители выразили готовность софинансировать ремонт дороги и уже собрали 100 тысяч рублей, что составляет 5% от общей стоимости проекта.

Кроме того, участники проекта примут активное участие в мероприятиях по благоустройству прилегающей территории, сообщили сегодня в администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас местные жители ждут результатов конкурсного отбора проектов развития и благоустройства территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.