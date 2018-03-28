Минэнерго ожидает активизации геологоразведки в 2019 г. в Баренцевом и Карском морях

"Начиная с 2019 года работы по бурению разведочных и поисковых скважин будут активно вестись в акваториях Баренцева и Карского морей", — сказал он. По словам замминистра, основная фаза разведочного бурения придется на 2020-2022 годы.

Молодцов добавил, что всего в настоящее время на шельфе Арктики России открыто 33 месторождения, начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородного сырья акваторий арктических морей оценены примерно в 120 млрд тонн условного топлива. В период с 2018 по 2026 год предусмотрено бурение около 80 разведочных скважин.

Он также отметил, что в Арктике сейчас сосредоточена почти четверть общероссийских запасов нефти и газового конденсата, и 70% — газа. По его информации, в 2017 году добыча нефти в Арктике увеличилась на 3,8% — до 96,2 млн тонн нефти и на 9,6% газа — до 568,9 млрд кубометров.