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Минэнерго ожидает активизации геологоразведки в 2019 г. в Баренцевом и Карском морях
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Минэнерго ожидает активизации геологоразведки в 2019 г. в Баренцевом и Карском морях 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов ожидает, что с 2019 года начнется активизация работ по геологоразведке в Баренцевом и Карском морях. Об этом он написал в своей авторской колонке в "Российской газете".
"Начиная с 2019 года работы по бурению разведочных и поисковых скважин будут активно вестись в акваториях Баренцева и Карского морей", — сказал он. По словам замминистра, основная фаза разведочного бурения придется на 2020-2022 годы.
Молодцов добавил, что всего в настоящее время на шельфе Арктики России открыто 33 месторождения, начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородного сырья акваторий арктических морей оценены примерно в 120 млрд тонн условного топлива. В период с 2018 по 2026 год предусмотрено бурение около 80 разведочных скважин.
Он также отметил, что в Арктике сейчас сосредоточена почти четверть общероссийских запасов нефти и газового конденсата, и 70% — газа. По его информации, в 2017 году добыча нефти в Арктике увеличилась на 3,8% — до 96,2 млн тонн нефти и на 9,6% газа — до 568,9 млрд кубометров.
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