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Sony снизила цену PlayStation VR на 100 евро
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Sony снизила цену PlayStation VR на 100 евро 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Компания Sony снизила цену стартового комплекта гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR Starter Pack в Европе и США. Стоимость уменьшилась с 399 евро (примерно 28 330 рублей) до 299 евро (21 230 рублей). Новая цена вступит в силу 29 марта. Ранее стоимость своей VR-гарнитуры с 800 долларов до 600 долларов также снизила компания HTC. В России PlayStation VR продаётся за 29 990 рублей. DTF запросил комментарий у Sony по поводу снижения региональных цен на VR-гарнитуру, но оперативного ответа не получил. Система PS VR поступила в продажу в октябре 2016 года и к декабрю 2017-го разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров. В октябре Sony показала обновлённую версию PS VR с наушниками и процессорным модулем, поддерживающим HDR. #playstation #vr
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