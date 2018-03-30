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Sony снизила цену на PlayStaiton VR
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Sony снизила цену на PlayStaiton VR 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) объявила о снижении цены на шлем вирутальной реальности PlayStaiton VR. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.
С 29 марта стоимость комплекта, в который входят VR-шлем, PlayStaiton камера и код на набор игр VR Worlds в России составляет 23 тысяч рублей. Также в продаже появился бандл с GT Sport по цене в 25,5 тысяч рублей.
Экран PlayStation VR диагональю 5,7 дюйма и с углом обзора 100 градусов поддерживает разрешение 1920х1080 точек (960х1080 точек для каждого глаза). Играть в шлеме можно при помощи стандартных контроллеров DualShock 4 или PS Move.
Шлем виртуальной реальности PlayStaiton VR был выпущен в октябре 2016 по цене в 35 тысяч рублей. К концу 2017 года Sony отчиталась о продаже двух миллионов устройств. На данный момент выпущено около 300 игр с поддержкой PS VR, среди которых TES V: Skyrim, Doom VFR, Resident Evil VII.
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