Шлем Sony PS VR подешевел на 100 долларов 

Sony на четверть снизила цену гарнитуры виртуальной реальности PS VR: теперь шлем можно купить за 300 долларов, тогда как пару дней назад он стоил на 100 долларов дороже. Комплект The Elder Scrolls V: Skyrim VR Bundle, который включает в себя пару контроллеров Move, подешевел на ту же сумму — с 450 до 350 долларов.
Недавно HTC снизила цену шлема Vive до 499 долларов. В начале апреля компания начнёт продажи гарнитуры Vive Pro, которую можно будет купить за 799 долларов (в России — за 56 990 рублей). Учитывая, что Oculus Rift стоит 400 долларов, Sony PS VR можно назвать самой доступной из наиболее распространённых гарнитур виртуальной реальности.