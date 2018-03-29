Шлем Sony PS VR подешевел на 100 долларов

Sony на четверть снизила цену гарнитуры виртуальной реальности PS VR: теперь шлем можно купить за 300 долларов, тогда как пару дней назад он стоил на 100 долларов дороже. Комплект The Elder Scrolls V: Skyrim VR Bundle, который включает в себя пару контроллеров Move, подешевел на ту же сумму — с 450 до 350 долларов.