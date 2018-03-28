Иностранцы подталкивают вверх цены на недвижимость в Квебеке

За 2017 год зарубежные покупатели заключили в канадской провинции 1307 сделок с недвижимостью, что составляет всего 1% от всех транзакций, показывают данные Министерства финансов. Ситуация не сильно изменилась с 2008 года, когда этот показатель равнялся 0,8%. При этом нерезиденты в основном покупают элитные объекты средней стоимостью $434 400, пишет Bloomberg

Самыми многочисленными покупателями являются выходцы из США , доля которых достигает 32%. Следом идут представители Франции (20%) и Китая (16%). Еще в 2006 году доля китайцев составляла всего 1,3%.

По данным Земельного регистра за 2017 год, иностранцы приобретали в Квебеке односемейные дома по ценам в среднем в два раза выше, чем местные жители.

Возможно, небольшой рост цен не повредит Квебеку, где уже давно наблюдается стагнация на рынке недвижимости.