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Иностранцы подталкивают вверх цены на недвижимость в Квебеке
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Иностранцы подталкивают вверх цены на недвижимость в Квебеке 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
За 2017 год зарубежные покупатели заключили в канадской провинции 1307 сделок с недвижимостью, что составляет всего 1% от всех транзакций, показывают данные Министерства финансов. Ситуация не сильно изменилась с 2008 года, когда этот показатель равнялся 0,8%. При этом нерезиденты в основном покупают элитные объекты средней стоимостью $434 400, пишет Bloomberg.
Самыми многочисленными покупателями являются выходцы из США, доля которых достигает 32%. Следом идут представители Франции (20%) и Китая (16%). Еще в 2006 году доля китайцев составляла всего 1,3%.
По данным Земельного регистра за 2017 год, иностранцы приобретали в Квебеке односемейные дома по ценам в среднем в два раза выше, чем местные жители.
Возможно, небольшой рост цен не повредит Квебеку, где уже давно наблюдается стагнация на рынке недвижимости.
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