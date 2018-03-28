Ещё
Проектировщик IT-инфраструктуры ЧМ-2018 подал заявление о банкротстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Проектировщик IT-инфраструктуры ЧМ-2018 подал заявление о банкротстве 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РАПСИ
АО «Астерос», IT-проектировщик чемпионата мира по футболу 2018 года в России, подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Карточка дела есть в картотеке суда. Заявление поступило в суд 26 марта, к производству оно пока не принято.
В производстве суда находятся десятки исков к «Астеросу» о взыскании задолженности. Например, «Русский народный банк» подал иски о взыскании 189,4 млн руб. и 63,3 млн руб. долга.
Пресс-служба компании подтвердила подачу иска о банкротстве, указав, что «Астерос» продолжает операционную деятельность. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 года вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», — цитирует РБК сообщение пресс-службы.
Группа «Астерос» специализируется на комплексных проектах инженерной и IT-инфраструктуры объектов, создании систем безопасности. В числе проектов компании — IT-инфраструктура Олимпиады-2014, включая аэропорт Сочи, система безопасности к ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники», проект технологической инфраструктуры для «Стадиона Калининград» и IT-инфраструктура новой штаб-квартиры «Газпром экспорта» в Санкт-Петербурге. Выручка группы в 2016 финансовом году составила 21,4 млрд руб.
Ведомости: последние новости
Еврокомиссия пригрозила Facebook жесткими мерами в связи с утечкой данных В Айманибанке выявлена недостача имущества на 9,4 млрд рублей ФАС разрешила «Онэксиму» купить банк МФК
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке201
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово390
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
Захарова плачет третий день79
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение