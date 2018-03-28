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Власти рассказали, когда с Центрального стадиона уберут странные временные трибуны
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Власти рассказали, когда с Центрального стадиона уберут странные временные трибуны 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Уже к концу этого года Центральный стадион лишится временных трибун, которые ранее высмеяли иностранные СМИ, назвав их странными. Планируется, что конструкцию, которая вмещает 12 тысяч человек, установят на футбольном поле в области.
— Есть решение губернатора Свердловской области, что временные трибуны демонтируют, а затем установят в одном из муниципалитетов региона, где есть футбольное поле. В итоге мы получим новую арену. Я уверен, что до конца года мы это сделаем, хотя Центральный стадион и будет находиться в федеральной собственности, — сообщил в эфире ОТВ министр спорта региона Леонид Рапопорт.
При этом он заверил, что «Урал» сможет продолжать проводить там матчи даже во время реконструкции, которая станет уже третьей за последние несколько лет.
Глава «Синары Девелопмент» Тимур Уфимцев рассказывал, что дыры, которые появятся после разборки временных трибун, можно закрыть металлическими листами или гигантскими медиаэкранами. Но называть стоимость таких работ он не стал. Ранее говорилось, что на это придётся потратить как минимум миллиард рублей.
Центральный стадион сдали в конце февраля. Реконструкция обошлась в 13 миллиардов 106 миллионов 332,7 тысячи рублей. Мы публиковали большой фоторепортаж с арены. Первый матч намечен на 1 апреля — «Урал» примет в Екатеринбурге казанский «Рубин».
Первую же реконструкцию проводили с 2006 по 2011 год. На неё потратили 2 с половиной миллиарда рублей. Таким образом, суммарные затраты на арену (две реконструкции плюс демонтаж трибун) составят минимум 16,6 миллиарда рублей.
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