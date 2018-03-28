Как ЕЦБ помог создать в Литве банк для отмывания

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». На фоне множества скандалов в этом году Минфином США была обнародована история краха латвийского банка, предоставлявшего убежище преступникам мирового уровня. 13 февраля он ввел санкции против банка, ускорив тем самым его крах.

Через месяц после того, как глава центробанка страны — также член управляющего совета ЕЦБ — был арестован органами по борьбе с коррупцией по подозрению в получении взятки на сумму более 100 тыс. евро, что привело к банковскому кризису в крошечном постсоветском пространстве, Wall Street Journal опубликовала подробный отчет о том, как появился ABLV после распада СССР и превратился в убежище для преступников, пытающихся переправить деньги, полученные незаконным путем, в Европу и из нее. Чтобы не преуменьшить угрозы, создаваемые банком, WSJ объяснил, насколько редко министерство финансов вводит санкции против другого члена НАТО.ABLV, третий кредитор Латвии по объему активов, расположен в Риге, но имеет офис в Люксембурге и дочернее предприятие в США. Он также контролируется непосредственно ЕЦБ в рамках новой системы банковского надзора еврозоны, введенной во время недавнего финансового кризиса в регионе. Согласно новой системе национальные власти несут ответственность за соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег. То, что США ввели редкие санкции по отношению к другой стране-члену НАТО, показывает масштаб угрозы, которая идет из этого небольшого уголка ЕС. В последние годы Латвию посетил целый парад дипломатов, которые заявили, что слабая система регулирования разрешала преступным организациям скрывать в Европе состояния, полученные нелегальным путем. "Это вопрос национальной безопасности", — заявил в феврале заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Ригу, после того как США ввели санкции против ABLV. «Угрозы безопасности могут выражаться в разных формах, в том числе в форме коррупции и усилий по подрыву целостности финансовой системы», — сказал он.ABLV обвиняется в работе с компаниями-оболочками, связанными с ядерной программой Северной Кореи, а также в том, что он выполнял роль клирингового центра для состояния, полученного незаконным путем постсоветскими клептократами. Банк отрицал предъявленные обвинения до последнего, заявляя, что «в них содержится много неточностей», и обязался «наладить сотрудничество с регуляторами США для решения своих проблем». Конечно, этого не происходит, вместо этого ЕЦБ решил распустить банк. И ЕЦБ придется сделать это, потому что это проблема, которую непреднамеренно создал ЕС, когда сознательно игнорировал вопиющие уязвимости AML, присущие банковской системе Латвии, когда он оценивал позицию балтийского государства для членства в ЕС, которое Латвия получила в 2004 г. В 1998 г., когда ЕС обрел убедительное влияние, Латвия создала регулятор для борьбы с отмыванием денег, зная, что это — одно из условий для вступления в ЕС. По словам Организации экономического сотрудничества и развития, регулирующий орган установил скромные штрафы за отмывание денег: максимум 142 тыс. евро для банка и 350 евро для задействованного сотрудника. Однако ни один национальный закон не запрещает открывать банковские счета на подставных лиц. Иностранцы, которые никогда не были в этой стране, могли с легкостью открывать счета в иностранных филиалах банка. После проверки 2000 г., продлившейся 3 дня, группа по борьбе с отмыванием денег в ЕС, проверяющая заявку Латвии на вступление в блок, одобрила страну за «всеобъемлющую структуру защиты финансовой системы». Когда Латвия вступила в ЕС 4 года спустя, объем активов, принадлежащий ее банкам, немного превышал объем всей экономики страны за счет большого объема зарубежного бизнеса, осуществляемого в основном через анонимные компании-оболочки. ABLV, чей основатель, один из самых богатых людей страны, попытался переманить клиентов у своих соседей на постсоветском пространстве. И это удалось. И даже его законные иностранные клиенты обычно отправляли свои деньги в Латвию через другие страны, что позволяло им скрывать источник. Сейчас, согласно данным финансовой разведки страны, более 80% клиентов банка находятся за пределами Латвии, причем около 90% используют компании-оболочки. Тем не менее банкиры настаивали на том, что у них есть инструменты, для того чтобы искоренить практику отмывания денег. В феврале главный исполнительный директор ABLV Вадим Рейнфельдс заявил, что банк считает, что у него есть ноу-хау, которые позволят отделить криминальных клиентов от тех, кто просто хотел легально получить свои деньги из России. ABLV стал банком-корреспондентом для 49 кредиторов, включая Deutsche Bank и JPMorgan, открыв своим клиентам безопасный путь на Запад. В 2001 г. банк помог колумбийскому кокаиновому барону перевести $697 тыс., по данным прокуроров США, выдвинувших обвинения против колумбийца. Банк утверждает, что не мог знать, что передача денег была связана с преступной деятельностью. Тем не менее ЕС высоко оценил банковские стандарты страны, даже когда США заняли более осторожную позицию. В докладе за 2004 г. отмечено, что Латвия отвечает всем нормам ЕС по борьбе с отмыванием денег, поскольку спецслужбы США предупреждали о возможных связях с Северной Кореей. В 2004 г., вскоре после присоединения Латвии к НАТО, США предложили военную помощь стране, однако настаивали на том, чтобы Латвия разрешала аудиторам США проверять банки страны.

Даниэл Глейзер, в то время чиновник Министерства финансов США, прилетел в Ригу, чтобы наблюдать за работой. В 2005 г. он объявил, что два латвийских банка занимались отмыванием денег, и ограничил их сделки с американскими банками. Тем не менее это не исчерпало проблему. На тот момент банки Латвии сообщали о десятках тысяч подозрительных транзакций в год. Регулирующие органы едва ли могли позволить себе следить за ними. К этому времени европейский банковский кризис был в самом разгаре, и регуляторы не могли в полной мере следить за проблемой отмывания денег. Это только усугубило проблему. В одном инциденте американское расследование в отношении украинского газового магната, связанного с бывшим президентом Януковичем, заставило ABLV отказаться от клиента. Банк сообщил о том, что нанял 109 специалистов по борьбе с отмыванием денег, чтобы проверить список своих клиентов к 2017 г., и к концу этого года сократил пятую часть своих клиентов. Он также нанял Глейзера для рассмотрения ситуации со своими финансами и объявил политику «нулевой толерантности» в отношении Северной Кореи. Но этого было недостаточно, чтобы остановить США. Регулирующие органы Латвии попытались удержать банк на плаву, и потратили дни, рассматривая неотложные займы на сумму $590 млн Но ЕЦБ объявил, что ABLV будет ликвидирован. Большинство вкладчиков получат не более 100 тыс. евро. Последствия скандала дают о себе знать и сейчас. Прокуроры рассматривают заявления о вымогательстве и взяточничестве с участием местных чиновников. Между тем, премьер-министр страны продолжает нервно успокаивать своих избирателей, утверждая, что стране не грозит банковский кризис, после серии порочных банковских операций. По крайней мере пока карточный домик под названием «банковская система страны» остается нетронутым.