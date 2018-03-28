Запасы открытых в РФ месторождений нефти — 260 млн т

Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». Запасы открытых нефтяных месторождений в РФ в 2017 г. составили около 260 млн т нефти при общем приросте запасов в 550 млн т, сообщил глава Роснедр Евгений Киселев

"За счет геологоразведочных работ было открыто 75 новых месторождений нефти с суммарным объемом запасов почти 260 млн тонн и 105 млрд куб. метров свободного газа и 11 млн тонн конденсата", — заявил Киселев в ходе коллегии Роснедр, которого цитирует РИА «Новости»

Прирост запасов нефти в РФ в 2017 г. составил 550 млн тонн и за счет открытых месторождений обеспечена только половина прироста запасов.

"Общим трендом геологоразведочных работ последних лет является катастрофическое снижение результативности поисковых работ, причем, с дикой разбалансировкой в распределении открытий. Последние годы в мире открывается два-три месторождения из разряда «крупное» и «гиганты». При этом значительная часть открытий приходится на Россию", — отметил Киселев.

Как сообщали «Вести. Экономика», 12 декабря глава Минприроды РФ Сергей Донской заявил о превышении прироста запасов нефти в РФ над объемом добычи в 2017 г.

Прирост запасов за 2012-2015 гг. составил по нефти 2,3 млрд т.

В 2016 г. запасы нефти и газоконденсата выросли на 1 млрд тонн до 15 млрд тонн нефтяного эквивалента, по данным Минприроды. Это рекордный уровень за последние семь лет, отметили эксперты «ВНИИзарубежгеологии» — «дочки» Росгеологии.

Дания, Нидерланды и Это рекорд и в сравнении с другими странами. В США запасы в прошлом году составили 6,5 млрд тонн, в иных странах, таких как Колумбия Норвегия , запасы даже сократились.

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По данным Минприроды, в 2017 г. запасы нефти в РФ продолжат увеличиваться, поскольку были открыты 49 месторождений, 43 из которых являются нефтяными. Это дало дополнительные 559,3 млн тонн запасов нефти и 64,4 млн тонн запасов газоконденсата.