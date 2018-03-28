Сенатор назвал хамской реакцию Danone и Pepsico на введение электронной сертификации

Компании Danone и Pepsico продемонстрировали хамскую реакцию на введение электронной сертификации молочной продукции, заявил журналистам глава комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский

«Была борьба за невведение электронной системы сертификации. Были предложения отдалить обязательное введение этой системы, но мы не отступим. Мы видели совершенно хамское поведение крупнейших производителей — Danone и Pepsico — которые продолжают бороться с этой системой. Удивительно, почему она им мешает», — сказал Лисовский.