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Сенатор назвал хамской реакцию Danone и Pepsico на введение электронной сертификации
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Сенатор назвал хамской реакцию Danone и Pepsico на введение электронной сертификации 

Rambler News Service 1 час назад
Компании Danone и Pepsico продемонстрировали хамскую реакцию на введение электронной сертификации молочной продукции, заявил журналистам глава комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.
«Была борьба за невведение электронной системы сертификации. Были предложения отдалить обязательное введение этой системы, но мы не отступим. Мы видели совершенно хамское поведение крупнейших производителей — Danone и Pepsico — которые продолжают бороться с этой системой. Удивительно, почему она им мешает», — сказал Лисовский.
Ранее РБК со ссылкой на представителей Danone и Pepsico сообщало, что после введения электронной сертификации розничная стоимость молока может вырасти на 10%.
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