Олимпийские объекты вновь освобождены от уплаты налога на имущество

Законопроект был внесен губернатором и принят в первом чтении сегодня, 28 марта, на сессии Заксобрания. Игорь Галась пояснил, что это необходимо для устойчивого развития Сочи и компаний, осуществляющий строительство в городе-курорте во время Олимпиады. Это коснется организаций, имеющих в собственности горнолыжные трассы (построенные по олимпийской программе полностью либо частично за счет средств по кредитным договорам, заключенных с госкорпорациями), на период с 2018 по 2022 год; организаций, обладавших правом на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1» на 2018–2025 годы. Объем налоговых льгот по этим категориям на 2018 год составит 560,8 млн рублей и 630,4 млн рублей, соответственно. Также нулевую ставку получат организации, осуществляющие перевозку ж/д транспортом — с 2018 по 2019 годы.

Объем налоговых льгот на 2018 год составит 2,1 млрд рублей. Организации, имеющие объекты недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения получат ставку в 2017 году в размере 0,01%, в 2018 году — 0,05%. В пояснительной записке к документу уточняется, что в ноябре 2017 года по итогам оценки основных средств и принятия дополнительного имущества на баланс МУП «Сочиводоканал» общая стоимость имущества составила 5,9 млрд рублей. Объем дополнительных льгот на 2018 год составит 126,9 млн рублей. Соответственно, такая налоговая льгота устанавливается для недопущения роста тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, организации потребительской кооперации в 2018 году получат ставку 0,7%, в 2019 году — 1,5%. Объем налоговых льгот на 2018 год будет равен 61,4 млн рублей. Ну а общественные организации — в 2018–2019 года получат 0,3%. Объем налоговых льгот на 2018 год — около 7 млн рублей. Игорь Галась уточнил, что указанные выпадающие доходы были учтены при планировании доходной части бюджета на ближайшие три года.

Напомним, что власти с 2014 года вносят изменения и принимают закон, согласно которому недвижимость, возведенная по программе строительства олимпийских объектов, облагается налогом на имущество организаций по льготной ставке.