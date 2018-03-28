Банк «Зенит Сочи» начал выдавать ипотеку

Банк «Зенит Сочи» начал выдавать ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Процентная ставка варьируется от 9,9% до 11,5% годовых и зависит от срока займа и вида приобретаемой недвижимости: квартира, дом с участком или иное жилое помещение.

Сумма кредита может достигать 12 млн рублей, но не может превышать 70% от стоимости приобретаемого дома с участком и 80% от стоимости квартиры или иного жилого помещения. Срок кредитования варьируется от одного года до 30 лет при покупке квартиры и от одного года до 25 лет при приобретении дома с участком.

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