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Банк «Зенит Сочи» начал выдавать ипотеку
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Банк «Зенит Сочи» начал выдавать ипотеку 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Зенит Сочи» начал выдавать ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Процентная ставка варьируется от 9,9% до 11,5% годовых и зависит от срока займа и вида приобретаемой недвижимости: квартира, дом с участком или иное жилое помещение.
Сумма кредита может достигать 12 млн рублей, но не может превышать 70% от стоимости приобретаемого дома с участком и 80% от стоимости квартиры или иного жилого помещения. Срок кредитования варьируется от одного года до 30 лет при покупке квартиры и от одного года до 25 лет при приобретении дома с участком.
Продуктовый виджет
«При отказе клиента от личного и/или титульного страхования итоговый размер ставки увеличится на 1,5 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
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