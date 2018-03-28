Азиатские рынки снизились на фоне распродажи акций технологических компаний

Investing.com — Во второй половине азиатской торговой сессии котировки на фондовых биржах региона продолжили снижение. Акции технологических компаний дешевеют на биржах всего мира.

После скандала с утечкой данных акции компании Facebook продолжают снижаться. В то же время NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) приостановила тестирование самоуправляемых автомобилей после того, как автомобиль Uber сбил женщину насмерть.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) снизились более чем на 8% после того, как на прошлой неделе в Калифорнии произошло ДТП с участием Tesla Model X с человеческими жертвами. Причины этой аварии расследуются федеральными властями.

Во время ночных торгов фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,4%, фьючерс на S&P 500 — на 1,7%, а фьючерс на индекс Nasdaq 100 — на 2,9%.

Индексы Shanghai Composite и SZSE Component продолжили снижение и к 09:15 МСК опустились на 1,2% и 1,4% соответственно. Сообщения о том, что Китай собирается огласить перечень пошлин на импортные товары из США усилили напряженность в торговых отношениях между двумя странами и привели к распродажам акций.

Эта новость пришла после сообщения о том, что США могут ограничить китайские инвестиции в технологический сектор из-за нарушений Китаем прав на интеллектуальную собственность США.

Это первый официальный визит Ким Чен Ына за рубеж. На апрель намечена встреча лидеров двух корейских государств, а с президентом США Дональдом Трампом лидер Северной Кореи должен провести переговоры в конце мая.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,6%. Акции китайского производителя автомобилей BYD Co (HK:1211) упали на 8,9% после того, как компания отчиталась о резком падении прибыли в первом квартале после сокращения государственных субсидий. Акции Tencent Holdings Ltd (HK:0700) просели на 2,6%, поскольку аналитики Nomura снизили их целевую цену.

Японии курс иены снизился на фоне улучшения геополитической ситуации вокруг Северной Кореи. К завершению торгов японский Nikkei опустился на 1,3%. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его план по повышению налога с продаж в следующем году остается в силе.

«Нам придется рассмотреть другие варианты, если в экономике страны случится кризис, подобный краху Lehman Brothers. В противном случае, повышение налога состоится в запланированный ранее срок», — сказал Абэ.

Южная Корея согласилась удвоить до 50 тыс. в год квоту на количество автомобилей, которые сможет продавать каждый американский производитель в этой стране. Это уступка была сделана Южной Кореей для перезаключения торгового соглашения со США.

Компания Rio Tinto Ltd (AX:RIO), акции которой торгуются на австралийской бирже, вышла из бизнеса по добыче угля, продав во вторник свою последнюю угольную шахту за $2,25 млрд