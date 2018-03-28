В Госдуму внесен законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который устанавливает пониженную ставку налога для физических лиц (НДФЛ) для тех, чьи доходы составляют менее 100 тыс. руб. в год, и повышенную — лицам с доходами более 3 млн руб. в год. Документ опубликован в электронной базе парламента.

«В законопроекте предлагается установить пониженную ставку НДФЛ 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. руб. в год, а для лиц с доходами свыше 3 млн рублей в год ввести повышенные ставки НДФЛ от 15 до 25%. В настоящее время действует единая ставка НДФЛ — 13% со всех доходов налогоплательщиков независимо от уровня их доходов», — говорится в пояснительной записке.

В законопроекте предлагается ставку НДФЛ 13% сохранить в отношении большинства налогоплательщиков — 58,02 млн человек, что составляет 86,08% от общей численности плательщиков НДФЛ. «По данным категориям налогоплательщиков порядок представления налоговых деклараций в налоговые органы не изменится», — отмечается в документе.

Также в тексте отмечается, что требование о представлении ежегодных налоговых деклараций по НДФЛ в основном коснется плательщиков, имеющих доходы свыше 3 млн руб. в год.

Авторы законопроекта отмечают, что предлагаемая законопроектом прогрессивная шкала ставок НДФЛ также будет способствовать частичному выравниванию доходов населения, так как разница в доходах между децильными группами населения с самыми низкими и самыми высокими доходами по разным оценкам доходит до 20 и более раз.

В тексте подчеркивается, что введение в действие прогрессивной шкалы ставок НДФЛ, в случае принятия закона, безусловно повысит поступление доходов по этому налогу в бюджеты регионов в 2019 г., что позволит им более активно решать экономические и социальные задачи, отнесенные к их полномочиям.