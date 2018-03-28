Ещё
В Госдуму внесен законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Госдуму внесен законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который устанавливает пониженную ставку налога для физических лиц (НДФЛ) для тех, чьи доходы составляют менее 100 тыс. руб. в год, и повышенную — лицам с доходами более 3 млн руб. в год. Документ опубликован в электронной базе парламента.
«В законопроекте предлагается установить пониженную ставку НДФЛ 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. руб. в год, а для лиц с доходами свыше 3 млн рублей в год ввести повышенные ставки НДФЛ от 15 до 25%. В настоящее время действует единая ставка НДФЛ — 13% со всех доходов налогоплательщиков независимо от уровня их доходов», — говорится в пояснительной записке.
В законопроекте предлагается ставку НДФЛ 13% сохранить в отношении большинства налогоплательщиков — 58,02 млн человек, что составляет 86,08% от общей численности плательщиков НДФЛ. «По данным категориям налогоплательщиков порядок представления налоговых деклараций в налоговые органы не изменится», — отмечается в документе.
Также в тексте отмечается, что требование о представлении ежегодных налоговых деклараций по НДФЛ в основном коснется плательщиков, имеющих доходы свыше 3 млн руб. в год.
Авторы законопроекта отмечают, что предлагаемая законопроектом прогрессивная шкала ставок НДФЛ также будет способствовать частичному выравниванию доходов населения, так как разница в доходах между децильными группами населения с самыми низкими и самыми высокими доходами по разным оценкам доходит до 20 и более раз.
В тексте подчеркивается, что введение в действие прогрессивной шкалы ставок НДФЛ, в случае принятия закона, безусловно повысит поступление доходов по этому налогу в бюджеты регионов в 2019 г., что позволит им более активно решать экономические и социальные задачи, отнесенные к их полномочиям.
Агентство «Москва»: последние новости
Сотрудникам НМИЦ радиологии предложили отдать дневной заработок пострадавшим при пожаре в Кемерово Росреестр по Москве: Доля оплаченных и направленных для взыскания штрафов в 2017 г. выросла до 97,3% Законопроект об общественном и юридическом контроле детского отдыха рекомендован ко второму чтению в ГД
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово405
Названо окончательное число погибших в Кемерово469
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1073
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика Европа
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение