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В Волгограде аннулировали лицензию у четвертой управляющей компании
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В Волгограде аннулировали лицензию у четвертой управляющей компании 

АиФ Волгоград 26 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
По инициативе Госжилнадзора Волгоградской области в судебном порядке аннулирована лицензия у четвертой управляющей компании.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Госжилнадзора, свою деятельность УК осуществляла с апреля 2015 года. За это время компания нередко нарушала требования по содержанию многоквартирных домов и вызывала нарекания со стороны надзорных органов. На выдаваемые предписания она должным образом не реагировала, за что систематически привлекалась к административной ответственности. Госжилнадзор вынужден был подать на УК в суд.
Вопрос был рассмотрен Арбитражным судом Волгоградской области. 7 декабря 2017 года было принято решение — аннулировать лицензию «УК „Волга-Комсервис“» на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Компания с этим не согласилась и подала апелляцию. Однако саратовский арбитражный суд встал на сторону волгоградских коллег и признал принятое по УК решение законным и обоснованным.
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