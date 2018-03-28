Парламент Ленинградской области скорректировал бюджет региона

Депутаты ЗакСа 47 региона обсудили на проходящем 28 марта заседании бюджет области. Доходы казны увеличили до 104,5 млрд рублей, а расходы — до 117,4 млрд рублей. Об этом пишет Online47

Роман Марков , первый заместитель председателя правительства области, отметил, что расходы в текущем году увеличатся на 8,3 млрд, однако долговая нагрузка сократиться.

По словам первого зампреда правительства ЛО Романа Маркова, изменения областного бюджета на 2018 год предусматривают рост расходов на сумму свыше 8,3 млрд рублей, при этом сократится долговая нагрузка.

Корректировка предполагает выделение дополнительных средств на образование, социальную политику, здравоохранение, АПК и ЖКХ. Увеличат и финансирование майских указов.