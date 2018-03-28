Сайт ЦБ РФ пополнился разделом для инвесторов на китайском языке

Раздел для инвесторов на китайском языке появился на сайте Банка России , этот шаг должен способствовать привлечению китайских инвесторов на российский финансовый рынок, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России стремится к росту информационной прозрачности для инвесторов из Китая , к повышению доступности информации как о деятельности мегарегулятора, так и о российском рынке. Этот шаг должен способствовать привлечению китайских инвесторов на российский финансовый рынок", — говорится в сообщении.

Соответствующий раздел содержит сведения о встречах и телеконференциях представителей регулятора с инвестиционным сообществом, а также ссылки на полезные для инвесторов ресурсы ЦБ. Ссылка на китайскую версию будет размещена как в русскоязычной, так и в англоязычной версиях раздела.

Финансовая инфраструктура, необходимая для обслуживания китайских инвесторов по операциям с российскими ценными бумагами была сформирована в России в 2017–2018 годах. «Начал функционировать расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях, банки с китайским капиталом, присутствующие на российском рынке, получили лицензии для работы с ценными бумагами», — подчеркивает ЦБ. Кроме того, в 2017 году было открыто представительство Центрального банка РФ в Пекине.

"Есть эмитенты, которые хотят выйти через панда-бонды на китайский рынок, и уже есть такие выпуски. Есть желание Московской биржи открыть юаневый рынок бондов. Соответственно, китайцы должны быть информированы о том, как устроен наш рынок, какие есть риски", — прокомментировал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов

"Поскольку есть принцип, что если гора не идет к Магомету, то Магомет должен пойти к горе, а Китай — это гора, в данном случае мы не должны ждать, когда китайские товарищи выучат русский или английский, мы им предлагаем в удобной для них форме информацию на нашем сайте", — добавил он.