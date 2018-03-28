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Сайт ЦБ РФ пополнился разделом для инвесторов на китайском языке
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Сайт ЦБ РФ пополнился разделом для инвесторов на китайском языке 

Прайм 34 минуты назад
Раздел для инвесторов на китайском языке появился на сайте Банка России, этот шаг должен способствовать привлечению китайских инвесторов на российский финансовый рынок, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России стремится к росту информационной прозрачности для инвесторов из Китая, к повышению доступности информации как о деятельности мегарегулятора, так и о российском рынке. Этот шаг должен способствовать привлечению китайских инвесторов на российский финансовый рынок", — говорится в сообщении.
Соответствующий раздел содержит сведения о встречах и телеконференциях представителей регулятора с инвестиционным сообществом, а также ссылки на полезные для инвесторов ресурсы ЦБ. Ссылка на китайскую версию будет размещена как в русскоязычной, так и в англоязычной версиях раздела.
Финансовая инфраструктура, необходимая для обслуживания китайских инвесторов по операциям с российскими ценными бумагами была сформирована в России в 2017–2018 годах. «Начал функционировать расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях, банки с китайским капиталом, присутствующие на российском рынке, получили лицензии для работы с ценными бумагами», — подчеркивает ЦБ. Кроме того, в 2017 году было открыто представительство Центрального банка РФ в Пекине.
"Есть эмитенты, которые хотят выйти через панда-бонды на китайский рынок, и уже есть такие выпуски. Есть желание Московской биржи открыть юаневый рынок бондов. Соответственно, китайцы должны быть информированы о том, как устроен наш рынок, какие есть риски", — прокомментировал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
"Поскольку есть принцип, что если гора не идет к Магомету, то Магомет должен пойти к горе, а Китай — это гора, в данном случае мы не должны ждать, когда китайские товарищи выучат русский или английский, мы им предлагаем в удобной для них форме информацию на нашем сайте", — добавил он.
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