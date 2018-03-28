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Минпромторг предложил обязать «Ростех» согласовывать продажу «Технодинамики» с правительством
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Минпромторг предложил обязать «Ростех» согласовывать продажу «Технодинамики» с правительством 

Rambler News Service 37 минут назад
Минпромторг предложил внести компанию «Технодинамика» в перечень организаций, отчуждение которых от госкорпорации «Ростех» в пользу третьих лиц согласовывается с правительством РФ. Проект соотвествующего постановления размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.
«Правительство Российской Федерации постановляет: Пункт 1 перечня организаций, решения об отчуждении Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (организациями Корпорации) переданных ей в качестве имущественного взноса Российской Федерации акций (долей в уставном капитале) которых третьим лицам, не относящимся к организациям Корпорации, принимаются наблюдательным советом Корпорации по согласованию с Правительством Российской Федерации», — говорится в проекте документа.
«Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Холдинг включает в себя 33 предприятия, расположенные в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав госкорпорации «Ростех».
В ноябре 2017 года «Ростех» [начал] (https://rns.online/transport/Rosteh-nachal-protseduru-soglasovaniya-prodazhi-kontrolnogo-paketa-v-Tehnodinamike—2017-11-10/) процедуру согласования продажи контрольного пакета в «Технодинамике», говорили RNS в госкорпорации. «Речь идет о продаже контрольного пакета акций холдинга „Технодинамика“ стратегическому инвестору. Сейчас пакет документов направлен на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти», — сказали тогда в «Ростехе».
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