Федосеев: правовая безграмотность мешает мигрантам получить патент

Среди проблем, препятствующих работе и спокойному пребыванию мигранта в России , эксперты отмечают как избыточную бюрократию со стороны чиновников, так и правовую безграмотность самих иностранцев, рассчитывающих просто купить необходимые документы, если не удалось получить их легально. Директор "Сахарова" пояснил, почему МВД часто не выдает патент мигрантам

Sputnik Таджикистан. "У нас есть простой тест по русскому языку, но его проваливают примерно 17-18% человек. Вот мигрант не сдал у нас экзамен, но в этот же день приносит липовое свидетельство «государственного образца» какого-то университета, причем иногда даже не московского, а петербургского", — сообщил директор многофункционального миграционного центра «Сахарово» Николай Федосеев

Схожая ситуация возникает и с пропиской, когда в ГУ МВД по вопросам миграции обнаруживают, что иностранец зарегистрирован по адресу, где уже «проживают» 2000 человек. Федосеев настоятельно порекомандовал не обращаться за помощью к сомнительным посредникам, насколько бы надежными они не казались.