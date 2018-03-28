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Федосеев: правовая безграмотность мешает мигрантам получить патент
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Федосеев: правовая безграмотность мешает мигрантам получить патент 

Sputnik Узбекистан 41 минуту назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Среди проблем, препятствующих работе и спокойному пребыванию мигранта в России, эксперты отмечают как избыточную бюрократию со стороны чиновников, так и правовую безграмотность самих иностранцев, рассчитывающих просто купить необходимые документы, если не удалось получить их легально. Директор "Сахарова" пояснил, почему МВД часто не выдает патент мигрантам
"У нас есть простой тест по русскому языку, но его проваливают примерно 17-18% человек. Вот мигрант не сдал у нас экзамен, но в этот же день приносит липовое свидетельство «государственного образца» какого-то университета, причем иногда даже не московского, а петербургского", — сообщил директор многофункционального миграционного центра «Сахарово» Николай Федосеев Sputnik Таджикистан.
Схожая ситуация возникает и с пропиской, когда в ГУ МВД по вопросам миграции обнаруживают, что иностранец зарегистрирован по адресу, где уже «проживают» 2000 человек. Федосеев настоятельно порекомандовал не обращаться за помощью к сомнительным посредникам, насколько бы надежными они не казались.
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