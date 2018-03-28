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Глава Роснедр заявил о недофинансировании геологоразведки за счёт средств госбюджета
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Глава Роснедр заявил о недофинансировании геологоразведки за счёт средств госбюджета 

Rambler News Service 40 минут назад
Объём финансирования геологоразведочных работ за счёт средств федерального бюджета должен составлять не менее 80 млрд рублей в год, заявил в ходе коллегии Роснедр глава ведомства Евгений Киселев.
«Сколько нужно тратить на воспроизводство (минерально-сырьевой базы)? По минимуму 80 млрд рублей. Мы только на золото должны тратить 20-22 млрд рублей. В противном случае мы будем проваливать те критические уровни, которые необходимы для ввода в эксплуатацию новых месторождений», — отметил он.
По словам Киселева, если необходимый объём средств не поступает из федерального бюджета, это должно быть компенсировано инвестициями компаний.
По его словам, финансирование геологоразведочных работ за счёт средств федерального бюджета в 2017 году составило 18 млрд рублей.
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