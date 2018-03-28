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Рабинович: Власть целенаправленно выгоняет за границу наиболее образованных и активных граждан
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Рабинович: Власть целенаправленно выгоняет за границу наиболее образованных и активных граждан 

Украина.ру 40 минут назад
Фото: Украина.ру
Парламентарий уверен, что руководство страны специально создает условия для эмиграции населения.
«Когда не дают надежды тем, кто имеет образование — это значит, что власть целенаправленно выгоняет за границу наиболее образованных, самых активных, тех, кто участвовал в уличных акциях. Так мы лишимся генофонда страны. На чём мы поднимем страну? Как мы будем возрождать Украину, если молодёжь благодаря действиям власти уже не верит в собственную страну?» — сказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.
По его словам, у действующих властей нет плана развития Украины, а следующее правительство должно прежде всего сделать экономику открытой и создать новые рабочие места. В качестве примера он привёл США, которые смогли встать на ноги после великой депрессии 1930-х годов, когда люди выстраивались в очередь за тарелкой супа.
«Если мы хотим построить страну, в которой её основные доходы — это заробитчане, то мы идём правильным путём. Так выживают многие страны, например, африканские, Турция так поднималась. Я вам назову сегодняшние цифры: среди безработных в стране 42% имеют высшее образование, а в крупных городах этот показатель достигает 90%», — заявил Рабинович.
Недавно Национальный банк Украины скорректировал методику расчёта денежных переводов, поступивших в страну от физических лиц за последние три года. В результате сумма, поступившая в 2015 году, увеличилась до $7 млрд (+$1,8 млрд), в 2016 году — до $7,5 млрд (+$2,1 млрд) и в 2017 году — до $9,3 млрд (+$2 млрд). Как сообщил финансовый регулятор, по итогам 2017 года на долю Польши пришлось 33,6% денежных переводов, а России — 14%. При этом из европейских стран 95% средств поступают по неформальным каналам.
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