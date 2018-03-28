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Власти Орловской области оформят возобновляемый кредит для выплаты госдолга
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Власти Орловской области оформят возобновляемый кредит для выплаты госдолга 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Орловской области оформит возобновляемую кредитную линию с лимитом в 2 млрд рублей для выплаты государственного долга в 2018 году. Речь идет о казначейском кредите под ставку 0,1% годовых, рассказала ТАСС руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова.
"Согласно постановлению, которое подписал врио губернатора Андрей Клычков, привлекается возобновляемая кредитная линия по договору с управлением федерального казначейства с лимитом в 2 млрд рублей. Казначейские кредиты — дешевые, ставка — 0,1% годовых. Эти средства будут использоваться по мере необходимости для замещения коммерческих займов, ранее взятых под 8,7% и 9% годовых", — сказала Сапожникова.
Сейчас сумма государственного долга Орловской области превышает 18 млрд рублей, открытие возобновляемой кредитной линии не увеличит нагрузку на бюджет. «Увеличение суммы госдолга не произойдет», — отметила глава областного департамента финансов.
Как сообщалось, в конце октября 2017 года правительство региона приняло решение оформить кредит на 7,3 млрд рублей по ставке 9,8%, вместо действовавших ранее 10,6%, что снижает в 2018 году расходы на обслуживание госдолга более чем на 45 млн рублей. Еще порядка 35 млн рублей власти региона планируют сэкономить за счет прибыли от размещения облигаций Орловской области, выпущенных в ноябре 2017 года. Также, региону был предоставлен кредит из федерального бюджета — 4 млрд рублей. Все это, как сообщил ТАСС Андрей Клычков, в итоге уже дало экономию 390 млн рублей.
Программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов начала действовать в РФ с 1 января 2018 года, она рассчитана на 7-12 лет. В первые два года субъектам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно, что суммарно позволит сэкономить около 430 млрд рублей.
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