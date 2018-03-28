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Доходная часть бюджета Приангарья выросла на 10,9 миллиарда рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Доходная часть бюджета Приангарья выросла на 10,9 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На начало 2019 года госдолг Приангарья, по расчетам чиновников, составит 22,8 млрд рублей или 20% от размера собственных доходов области.
Корректировки бюджета министр финансов Приангарья Наталия Бояринова объяснила повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 тыс. 163 рублей и решением Конституционного суда РФ о начислении районных коэффициентов на МРОТ.
Рост собственных доходов чиновники объяснили ростом поступлений налога на прибыль организаций, налога на движимое имущество компаний, платы за акцизы на алкоголь, а также увеличением платежей за аренду лесфонда и выплат по упрощенной системе налогообложения.
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