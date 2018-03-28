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На сайте Банка России появился раздел для инвесторов на китайском языке
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На сайте Банка России появился раздел для инвесторов на китайском языке 

Банки.ру 47 минут назад
Раздел «Отношения с инвесторами» на официальном сайте Банка России будет доступен на китайском языке. Как поясняется в сообщении регулятора, страница содержит сведения о встречах и телеконференциях представителей регулятора с инвестиционным сообществом, а также ссылки на полезные для инвесторов ресурсы ЦБ РФ (на английском и русском языках. — Прим. Банки.ру).
В Центробанке напоминают, что в 2017—2018 годах в России была сформирована финансовая инфраструктура, необходимая для обслуживания китайских инвесторов по операциям с российскими ценными бумагами: начал функционировать расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях, банки с китайским капиталом, присутствующие на российском рынке, получили лицензии для работы с ценными бумагами (брокерскую, дилерскую и депозитарную). Кроме того, в 2017 году было открыто представительство Центрального банка РФ в Пекине.
«Банк России стремится к росту информационной прозрачности для инвесторов из Китая, к повышению доступности информации как о деятельности мегарегулятора, так и о российском рынке. Этот шаг должен способствовать привлечению китайских инвесторов на российский финансовый рынок», — подчеркивается в сообщении.
Ссылка на китайскую версию будет размещена как в русскоязычной, так и в англоязычной версии раздела.
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