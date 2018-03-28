ЮВАО примет участие в акции «Разделяй и используй»

Ежегодная акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй», организованная столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, пройдет в 10 городских округах с 09 по 22 апреля.

До юго-востока столицы специально маркированные мобильные пункты по экологичному сбору мусора доберутся 13 апреля. Сдать бумагу и картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику можно будет в школах на территории Юго-Восточного округа: № 654 (улица Юный Ленинцев, 35, корпус 2; с 09.00 до 10.00), № 1148 (улица Краснодонская, 2, корпус 4; с 10.30 до 11.30), № 2121 (улица Ставропольская, 20; с 12.00 до 13.00), № 460 (улица Белореченская, 11; с 13.30 до 14.30), № 1959 (Перервинский бульвар, 20, корпус 1; с 15.00 до 16.00).

Всего в акции примут участие 50 школ, 10 вузов. Также мобильные пункты остановятся в 10 наиболее посещаемых местах города. Кстати, три школы, где соберут и передадут на переработку наибольшее количество отходов по весу, получат награды.

Акция «Разделяй и используй» проводится с 2012 года. За это время в рамках акции было собрано и направлено на переработку более 72 тонн отходов.

Узнать актуальную информацию обо всех адресах проведения акции можно по телефону горячей линии: 8 (495) 545-54-01.