Около трех миллиардов рублей бюджетных средств пытались украсть в СФО

Из Новосибирской области в 2016 году, по данным ЦБ России, за рубеж незаконно вывели около 4,6 млрд долларов. За 2017 год уже по данным Сибирской оперативной таможни — более 1 млрд руб. Было возбуждено 40 уголовных дел, связанных с выводом за рубеж валюты по подложным документам. Самая распространенная схема мошенников, как утверждают таможенники — регистрация фирм-однодневок на подставных лиц. Потом заключался внешнеторговый контракт на поставку товаров из-за рубежа. Деньги отсюда переводили в качестве предоплаты, однако никакого товара из-за границы не поступало. Максимальное наказание за совершение валютных операций с использованием подложных документов — десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. (ст. 193.1 УК РФ).

Казахстан. Новосибирская область два последних года прочно занимала второе место после Москвы Московской области и по количеству переводов физлиц за рубеж, в основном деньги уходили в Китай

С июля 2017 года банки должны информировать ЦБ о подозрительных операциях своих клиентов. Одновременно и государственную финансовую разведку наделили большими правами. Она должна поставить барьер: выводу средств за рубеж, и в оффшоры, отмыванию криминальных денег, перекрыть каналы по финансированию террористов и т.д.

«В прошлом году удалось пресечь канал перечисления денег за рубеж. Из НСО не удалось вывести 24 млн рублей, — рассказал руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Андрей Долбня. — В 2018 году объём выводимых средств из Сибири значительно снизился. Теперь он не превышает одного процента от общей суммы, что утекает из страны».

В прошлом году сумма подозрительных операций в СФО, на которые обратили внимание эксперты, достигла 5,5 млрд рублей. Из них половина касалась бюджетных средств. «При детальной проверке были выявлены сложные мошеннические схемы, — продолжает Андрей Долбня. — Удалось вернуть в бюджет 400 млн рублей, арестовали имущества на 3,5 млрд рублей, доначислено налогов на 700 млн руб».

Омске ликвидировали фирмы, которые занимались незаконным обналичиванием средств, поступающих от торговых сетей. Всего там удалось выявить 2 млрд рублей.