Около трех миллиардов рублей бюджетных средств пытались украсть в СФО 

Из Новосибирской области в 2016 году, по данным ЦБ России, за рубеж незаконно вывели около 4,6 млрд долларов. За 2017 год уже по данным Сибирской оперативной таможни — более 1 млрд руб. Было возбуждено 40 уголовных дел, связанных с выводом за рубеж валюты по подложным документам. Самая распространенная схема мошенников, как утверждают таможенники — регистрация фирм-однодневок на подставных лиц. Потом заключался внешнеторговый контракт на поставку товаров из-за рубежа. Деньги отсюда переводили в качестве предоплаты, однако никакого товара из-за границы не поступало. Максимальное наказание за совершение валютных операций с использованием подложных документов — десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. (ст. 193.1 УК РФ).
Новосибирская область два последних года прочно занимала второе место после Москвы и Московской области и по количеству переводов физлиц за рубеж, в основном деньги уходили в Китай и Казахстан.
С июля 2017 года банки должны информировать ЦБ о подозрительных операциях своих клиентов. Одновременно и государственную финансовую разведку наделили большими правами. Она должна поставить барьер: выводу средств за рубеж, и в оффшоры, отмыванию криминальных денег, перекрыть каналы по финансированию террористов и т.д.
«В прошлом году удалось пресечь канал перечисления денег за рубеж. Из НСО не удалось вывести 24 млн рублей, — рассказал руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Андрей Долбня. — В 2018 году объём выводимых средств из Сибири значительно снизился. Теперь он не превышает одного процента от общей суммы, что утекает из страны».
В прошлом году сумма подозрительных операций в СФО, на которые обратили внимание эксперты, достигла 5,5 млрд рублей. Из них половина касалась бюджетных средств. «При детальной проверке были выявлены сложные мошеннические схемы, — продолжает Андрей Долбня. — Удалось вернуть в бюджет 400 млн рублей, арестовали имущества на 3,5 млрд рублей, доначислено налогов на 700 млн руб».
В Омске ликвидировали фирмы, которые занимались незаконным обналичиванием средств, поступающих от торговых сетей. Всего там удалось выявить 2 млрд рублей.
При проверке шести тысяч электронных «кошельков», оказалось, что через них пропустили 2,5 млрд руб. Предположительно, таким образом отмывали деньги наркобизнеса. Только в Красноярском крае пытались легализовать 500 млн руб. Не удалось. Основная масса уголовных дел связана именно с попытками отмыть наркодоходы.