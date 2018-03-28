«Лукойл» перерос «Газпром»

Акции российской нефтедобывающей компании «Лукойл» обогнали бумаги «Газпрома» по капитализации и заняли второе место после Сбербанка . Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

В 10:25 мск цена акций «Лукойла» выросла до 3,9 тысячи рублей (плюс 0,6 процента), капитализация компании достигла 3,317 триллиона рублей. При этом капитализация «Газпрома» снизилась до 3,314 триллиона рублей.

Первое место по капитализации занимает Сбербанк — 5,711 триллиона рублей. На четвертом месте — «Роснефть» с капитализацией 3,27 триллиона рублей скатилась.

Рыночная стоимость «Лукойла» 27 марта впервые в истории превысила капитализацию «Роснефти».