Башкирия намерена привлечь 361,44 млрд рублей инвестиций после снижения объема в 2017 году

УФА , 28 марта. / ТАСС /. Власти Башкирии планируют привлечь в 2018 году 361,44 млрд рублей инвестиций, что на 0,4% больше показателя 2016 года. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер республики, министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев

По данным правительства региона, в 2016 году объем привлеченных инвестиций в капитал Башкирии составил 360 млрд рублей, по итогам 2017 года — около 260 — 265 млрд рублей. Одной из основных причин снижения показателя называют увеличение стоимости заемного капитала. При этом итоговые цифры за прошлый год, как ранее в среду отмечал Гурьев, могут изменить в сторону увеличения после корректировок в подсчетах некоторых крупных компаний.

"Мы для себя планку не снижаем, исходим из того, что должны вырасти на 0,4% в 2018 году. И считаем это не от 260 млрд рублей [в 2017 году], а от 360 млрд рублей [в 2016 году]", — сказал чиновник. Таким образом, показатель в этом году должен составить 361,44 млрд рублей.