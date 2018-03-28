В Барнауле открыли пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от паводка

О сборе гуманитарной помощи и денежных средств пострадавшим от паводка жителям Алтайского края объявило региональное отделение Российского детского фонда и алтайского отделение «Российского Красного креста».

В списке необходимых вещей значатся новое постельное белье, средства личной гигиены, одежда.

Пункт приема гуманитарной помощи будет работать в будни (с 10:00 до 16:00) по адресу: ул. Партизанская, 120 (вход со стороны пр. Красноармейского). О сборе денежных средств можно узнать здесь.

Напомним, в Алтайском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. В воде находятся 12 районов края.