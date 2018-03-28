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В Барнауле открыли пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от паводка
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Барнауле открыли пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от паводка 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
О сборе гуманитарной помощи и денежных средств пострадавшим от паводка жителям Алтайского края объявило региональное отделение Российского детского фонда и алтайского отделение «Российского Красного креста».
В списке необходимых вещей значатся новое постельное белье, средства личной гигиены, одежда.
Пункт приема гуманитарной помощи будет работать в будни (с 10:00 до 16:00) по адресу: ул. Партизанская, 120 (вход со стороны пр. Красноармейского). О сборе денежных средств можно узнать здесь.
Напомним, в Алтайском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. В воде находятся 12 районов края.
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