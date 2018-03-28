За любовь к деньгам. Историк получил награду сообщества коллекционеров

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Дмитрий Петин

Главный архивист Исторического архива Омской области , доцент ОмГТУ, кандидат исторических наук Дмитрий Петин получил награду «За выдающийся вклад в развитие коллекционного дела в России ». Он изучает историю денежного обращения в России в целом и Сибири в частности. бщественную награду, учреждённую Академией русской символики «МАРС» и редакцией журнала «Петербургский коллекционер», вручают гражданам, организациям и учреждениям, внёсшим весомый вклад в развитие и пропаганду коллекционного наследия нашего государства. Дмитрий Петин стал пока единственным её обладателем среди омичей.

Откуда деньги у Белого движения

Петербургские коллеги оценили работу нашего земляка по изучению и популяризации истории отечественных финансов и бумажных денежных знаков, выпускавшихся в период революции и Гражданской войны на востоке России. Он — автор более 50 работ на темы российского денежного обращения и бонистики. В год 300-летия Омска по предложению Дмитрия Петина на здании, где в 1919 г. располагалось особое подразделение колчаковского министерства финансов — Экспедиция заготовления государственных бумаг, был установлен информационный знак.

Именно в Омске, в здании бывшей табачной фабрики Серебрякова на пересечении улиц Лермонтова и Декабристов печатались деньги для нужд белой столицы. Это была одна из крупнейших эмиссий Гражданской войны и один из символов экономики тех лет. Правительство адмирала Колчака получило территорию в чрезвычайно тяжёлых условиях с точки зрения обеспечения финансами. С одной стороны, ощущалась нехватка денежных средств, а с другой — их огромное многообразие. К тому времени в обращении находились купюры царского и Временного правительств, многочисленные местные боны и т.д. И всё это не поддавалось никакому учёту. А большевистские деньги в белой Сибири к хождению не допускались. К слову, ответная мера Совдепии, к белогвардейским деньгам была такой же.

Выпуском собственных купюр антибольшевистская власть хотела урегулировать ситуацию, а также заявить о себе: мы пришли надолго. Так, в июле 1918 г. Омск стал столицей с серьезными политическими амбициями, а собственные деньги в этом случае были символом власти. «Единожды в истории Омску была уготована роль денежно-эмиссионного центра, — поясняет Дмитрий Петин. — Сибирской контрреволюцией за период с октября 1918 года по январь 1920-го было выпущено в обращение бумажных денег на 16 млрд руб. Даже с учётом сильной инфляции это были большие деньги. Наладить печатание денег в городе, где никто и никогда этим не занимался, было крайне сложно. Надо было найти специалистов, материалы, оборудование. Возглавил работу Сергей Ермолаев , он до революции в Москве был техническим директором печатни Левенсона. По тем временам это была достаточно мощная полиграфическая компания, например, среди её заказчиков был Императорский двор».

С печатниками и литографами в белом Омске было сложнее, но производство все же началось 10 октября 1918 г. : на помощь властям пришли военные топографы. К организации производства имел отношение известный ученый-геодезист, общественный деятель, генерал-майор Никифор Павлов, осенью 1918 г. — начальник Омского военно-топографического отдела. «Деньги белого Омска — один из наших исторических брендов. Не самые, быть может, качественные и презентабельные, но в нашей истории больше таких прецедентов не случалось», — подытожил Дмитрий Петин.

«Я себе ещё нарисую»

Помните, как говорил прохиндей Попандопуло из комедии «Свадьба в Малиновке»? У батьки, дескать, золотого запасу нема, и хлопцы поэтому разбегаются. И если так пойдёт дальше, то он тоже разбежится в разные стороны. В период Гражданской войны свои деньги печатали не только правительства, атаманы, гетманы и прочие, но и организации, например, железные дороги, кооперативы, мощные торговые дома и даже продовольственные склады.

«В период финансового кризиса, когда власть не способна была обеспечить ту или иную территорию должным количеством общеобязательных платежных средств, рынок брал на себя функцию саморегуляции, — разъясняет наш собеседник. — Во время Гражданской войны бывшая Российская империя распалась на ряд государственных образований, республик, оккупационных зон. Вслед за страной развалилась единая денежная система. Свои «правительства» в годы Гражданской войны были в Архангельске , в Киеве, в Москве, в Омске, в Чите , во Владивостоке

Всякий эмитент пытался себя позиционировать и с точки зрения государственности и власти, и с общественно-политической точки зрения, и за счёт печатания денег. Тем более, что они реально нужны были для текущих нужд. Тогда надёжность курса обеспечивалась силой: если наступала армия, то её деньги в глазах населения вырастали в доверии». У простого народа, как и у иностранцев, был свой критерий доверия: дореволюционные кредитные билеты считались надёжными, пресловутые, «катеньки» и «петруши». Качество этих купюр было самым высоким. Хуже принимались «думские» купюры или «керенки».

«Кстати, неофициальные название денег у нас всегда были широко распространены. Никто так не любит давать прозвища монетам и купюрам, как россияне, — отметил Дмитрий Петин. — На той же «катеньке» была изображена Екатерина II в возрасте. Купюру в просторечии называли «бабкой», есть версия, что прижившийся сленговый термин «бабки» произошёл именно благодаря этим денежным знакам».

«Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я себе еще нарисую!» — эту фразу произносит всё тот же адъютант папа-атамана Грициана Таврического. Деньги стремительно обесценивались в период Гражданской смуты. После создания страны Советов большевистское правительство провело денежную реформу под руководством первого министра финансов Григория Сокольникова. Один рубль 1924 года ровнялся 50 млрд в царских, «керенках», «думских» или «совзнаках». Пролетарский поэт Владимир Маяковский написал тогда: Равны серебро/и новый бумажный билет, / нынче/ меж ними/разницы нет. /Бери, /какая больше на вкус, -/теперь и бумажкам твердый курс.

Зверинец или вожди

«Первые бумажные деньги (ассигнации) появились в России в период царствования Екатерины II в 1769 году, — рассказывает Дмитрий Петин. — Денежными купюрами, которые уже вышли из обращения, утратили платежную силу, и занимается бонистика (или нотафилия). Это одна из сложных вспомогательных исторических дисциплин. Термин берет начало от французского «bon» — удобный».

Символика на купюрах — это всегда отражение национальной культуры, политической идеологии, исторических традиций. Авторитарные режимы печатают портреты своего правителя. Так, с 1999 года на китайских банкнотах присутствует Мао Цзэдун , в России пример тому — изображение вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. «Кстати, Ленин на деньгах появился первым не у нас, а в северных провинциях Китая в начале 1930-х годов, — говорит архивист. — На советских рублях портрет Ленина стали печатать с 1937 года».

Во многих странах Африки и Южной Америки используют колоритные изображения местной флоры или фауны. Пример тому — белорусский рубль 1990-х годов был прозван в народе «зайчиком», благодаря изображенному на купюре животному. Многие деньги — настоящее произведение искусства. Непревзойденной называют всё ту же «катеньку» — сторублёвую купюру образца 1910 года.

Особенности счёта

Есть и традиции в номиналах купюр, основаны они на десятичной системе исчисления. Пётр I ввёл в обращение рубль, который делился на 100 копеек. Правда, были в истории России попытки введения непривычного денежного счёта. Расчётные знаки РСФСР 1919 года соответствовали 15, 30, 60 руб., но от них отказались, вернувшись к стандартам. В 1937–1948 годах в СССР использовали купюру достоинством в 3 червонца (то есть 30 рублей).

Нынешние 200 руб. тоже не новость. Купюра такого номинала печаталась белогвардейцами на Юге России в годы Гражданской войны. А вот появление банкноты в 2 000 рублей совсем не радует. В Центробанке говорят, что купюр старшего номинала становится в обороте больше: стало меньше пятисотрублёвых, но увеличилась доля 5 000 рублей. Новые банкноты возьмут на себя часть нагрузки, которая сейчас лежит на сотнях и тысячах — самых ходовых в общем обороте.

Кстати, деньги не всегда бывают бумажными. Иногда используются в изготовлении купюр тряпичные волокна. В 1920 г. в Хорезме выпускались деньги на шелку. Сегодня тренд — пластиковые банкноты: они более долговечные. Но в России пока таковых нет.

Юбилейные и памятные купюры

В Омске коллекционеры собираются в ДК «Современник» в Октябрьском административном округе по субботам, широкий выбор монет, купюр и прочих дензнаков можно наблюдать на Хитром рынке. «Коллекционирование очень тесно связано с антикварным рынком, это было всегда. Коммерческий интерес определённых граждан или организаций здесь очевиден. Другое дело, если в столицах это поставлено всё на более серьезные рельсы, то у нас скромнее, — делится Дмитрий Петин. — Это видимо, связано и с покупательской способностью населения. Отмечу тенденцию: нумизматика, распространена гораздо больше, чем бонистика — коллекционирование бумажных денег. Хотя, по сути, это две стороны одной медали. У нас охотно собирают монеты имперского периода России: от Петра I до 1917 года. Монеты допетровской Руси большой популярностью не пользуются, в том числе это связано с тем, что для того, чтобы в них разбираться, надо обладать куда более значительными познаниями».

Кстати, интерес к монетам подхлестнула программа Центробанка, связанная с чеканкой памятных и юбилейных монет. Есть инвестиционные монеты отчеканенные, как правило из драгоценных металлов, на особых полированных заготовках. Они не предназначены для обращения. Для обиходного обращения чеканят юбилейные или памятные дензнаки, например, связанные с битвами Великой Отечественной войны, посвящённые древним городам, памятным датам в российской культуре и истории.