Реестр детских лагерей выведут в Интернет

Регионы будут обязаны публиковать реестр детских лагерей в Интернете. Соответствующий законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Когда ребёнка отдают в детский лагерь, родители должны знать, что этот лагерь собой представляет», — подчеркнула председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва

Появится и новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти регионов в этой сфере. Все поступившие обращения родителей и ответы на них предписано публиковать на официальных сайтах органов власти в Интернете. Ещё одно новое требование к органам исполнительной власти субъектов Федерации, предусмотренное в законопроекте, — утверждать и размещать в Интернете список туристических маршрутов для детей, отдыхающих в лагерях.

По словам Тамары Плетнёвой, ко второму чтению документа депутаты постарались учесть все замечания общественности и профильных ведомств. «Одна из важных поправок касается того, что размещённые на официальных сайтах органов власти субъектов Федерации обращения и ответы не должны содержать персональные данные заявителя и детей», — констатировала депутат.