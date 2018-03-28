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Реестр детских лагерей выведут в Интернет
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Реестр детских лагерей выведут в Интернет 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Регионы будут обязаны публиковать реестр детских лагерей в Интернете. Соответствующий законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
«Когда ребёнка отдают в детский лагерь, родители должны знать, что этот лагерь собой представляет», — подчеркнула председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.
Появится и новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти регионов в этой сфере. Все поступившие обращения родителей и ответы на них предписано публиковать на официальных сайтах органов власти в Интернете. Ещё одно новое требование к органам исполнительной власти субъектов Федерации, предусмотренное в законопроекте, — утверждать и размещать в Интернете список туристических маршрутов для детей, отдыхающих в лагерях.
По словам Тамары Плетнёвой, ко второму чтению документа депутаты постарались учесть все замечания общественности и профильных ведомств. «Одна из важных поправок касается того, что размещённые на официальных сайтах органов власти субъектов Федерации обращения и ответы не должны содержать персональные данные заявителя и детей», — констатировала депутат.
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