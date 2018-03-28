Башкирия рассчитывает на дивиденды «Башнефти» на уровне прошлых лет

Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция «Башнефти». За 2017 год Башкирия, по данным республики, получила 6,6 млрд рублей дивидендов от «Башнефти». «Мы ожидаем на уровне не меньше, чем в прошлые годы, — это про объем дивидендов. Мы рассчитываем, что уровень налогов и иных обязательных платежей, которые „Башнефть“ платит, он тоже будет не меньше. И мы ждем такой же уровень благотворительности от „Башнефти“, который был в прошлые годы», — сказал Гурьев, добавив, что вопрос дивидендов еще предстоит решить совету директоров и собранию акционеров компании.