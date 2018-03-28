Банк «Зенит» увеличил кредитный лимит компании CARCADE до 700 млн рублей

Банк «Зенит» и лизинговая компания CARCADE подписали соглашение об увеличении кредитного лимита компании до 700 млн рублей. Срок действия кредитного лимита составляет 3,5 года, уточняется в сообщении банка.

Кредитные средства компания планирует направить на финансирование новых лизинговых сделок и расширение бизнеса.

«Мы рады, что наше сотрудничество c CARCADE получило дальнейшее взаимовыгодное развитие. Лизинговая компания имеет устойчивое финансовое положение и активно расширяет бизнес. Увеличение кредитной поддержки банком позволит CARCADE сохранить высокие темпы развития и будет способствовать наращиванию доли на рынке», — отметил начальник департамента корпоративного бизнеса банка «Зенит» Сергей Кулаковкин.

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