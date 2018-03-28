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Danone продала 14,7% своей доли в японской Yakult
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Danone продала 14,7% своей доли в японской Yakult за 1,3 млрд евро 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Французская компания-производитель молочной продукции Danone S. A. завершила сделку по продаже части своей доли в японской молочной компания Yakult Honsha Co, которая является одним из мировых лидеров на рынке продуктов, содержащих пробиотики, говорится в сообщении Danone.
В частности, французская компания сократила свою долю в японском производителе с 21,29% до 6,61%, продав 24,6 миллиона акций. Стоимость сделки по продаже 14,68% акций составила 1,3 миллиарда евро. Компания Danone планирует направить вырученные от продажи средства на продолжение сокращения долговой нагрузки и ускорение органического роста.
При этом компания отмечает, что Danone и Yakult будут продолжать свое долгосрочное партнерство, и Danone остается крупнейшим акционером Yakult.
О сделке Danone сообщила в феврале. Предполагалось, что ее стоимость составит около 1,5 миллиарда евро.
Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.
Японская компания Yakult Honsha основана в 1935 году. В компании, продукция которой представлена в различных странах Азиатско-Тихоокеанского региона, США, Европе и Южной Америке, работают более 2,5 тысячи сотрудников.
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