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Арендные ставки в США непрерывно растут
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Арендные ставки в США непрерывно растут 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Наиболее быстрый рост наблюдается на рынках вдоль западного побережья — в Сакраменто и Риверсайде, штат Калифорния, в Сиэтле и Миннеаполисе. Уже седьмой месяц подряд Сакраменто возглавляет список мест с самым быстрым подъемом арендных ставок. Средние цены здесь выросли с февраля 2017 года более чем на 8% — до $1 850, сообщает World Property Journal.
При этом цены на жилье в США выросли с февраля прошлого года на 7,6%, до $210 200. Наибольший подъем — в Сан-Хосе, Лас-Вегасе и Сиэтле. В Сан-Хосе недвижимость подорожала более чем на 26% с прошлого февраля — до $1 252 400. В Лас-Вегасе — на 16%, в Сиэтле — на 14%.
Ставки по ипотечным кредитам в конце февраля были самыми высокими с 3 апреля 2014 года — 4,28%. Такая ситуация ухудшает доступность жилья, потому все больше семей предпочитают арендовать недвижимость, что обуславливает спрос на съемные объекты.
К тому же, эксперты полагают, что в разгар торгового сезона объем предложения сократится на 10% в сравнении с годом назад. Причем в Сан-Хосе эта цифра достигнет 27%, а в Лас-Вегасе — 24%.
Тем не менее, продажи жилья в США также растут. Особенно вторичного.
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