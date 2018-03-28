Арендные ставки в США непрерывно растут

Наиболее быстрый рост наблюдается на рынках вдоль западного побережья — в Сакраменто и Риверсайде, штат Калифорния, в Сиэтле и Миннеаполисе . Уже седьмой месяц подряд Сакраменто возглавляет список мест с самым быстрым подъемом арендных ставок. Средние цены здесь выросли с февраля 2017 года более чем на 8% — до $1 850, сообщает World Property Journal.

При этом цены на жилье в США выросли с февраля прошлого года на 7,6%, до $210 200. Наибольший подъем — в Сан-Хосе, Лас-Вегасе и Сиэтле. В Сан-Хосе недвижимость подорожала более чем на 26% с прошлого февраля — до $1 252 400. В Лас-Вегасе — на 16%, в Сиэтле — на 14%.

Ставки по ипотечным кредитам в конце февраля были самыми высокими с 3 апреля 2014 года — 4,28%. Такая ситуация ухудшает доступность жилья, потому все больше семей предпочитают арендовать недвижимость, что обуславливает спрос на съемные объекты.

К тому же, эксперты полагают, что в разгар торгового сезона объем предложения сократится на 10% в сравнении с годом назад. Причем в Сан-Хосе эта цифра достигнет 27%, а в Лас-Вегасе — 24%.

Тем не менее, продажи жилья в США также растут. Особенно вторичного.