Профильный комитет ГД одобрил проект о «микродолях» в квартирах

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на предотвращение злоупотреблений собственниками жилых помещений путем совершения сделок, в результате которых возникает общая долевая собственность на жилое помещение.

Документ устанавливает, что размер доли каждого из сособственников обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения.

Соответствующие поправки предлагается внести в Жилищный кодекс РФ , закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» и закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений собственниками жилых помещений своими правами путем совершения сделок, в результате которых возникает общая долевая собственность на жилое помещение, при этом размер долей в праве собственности является незначительным, что затрудняет участие жилого помещения в гражданском обороте и не позволяет использовать жилое помещение в соответствии с его назначением — для проживания.

Законопроектом предлагается установить общее правило о том, что доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована при условии, что размер доли каждого из сособственников обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения.

Это правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения, а также на случаи, когда право общей долевой собственности возникает в силу закона, отмечается в документе.

В целях обеспечения использования жилого помещения по назначению законопроект также предусматривает ограничение права собственника на вселение в принадлежащее ему жилое помещение третьих лиц, если в результате такого вселения на каждого проживающего в таком помещении будет приходиться менее учетной нормы площади жилого помещения. В случае, если на одного человека будет приходиться менее учетной нормы, вселение будет допускаться при наличии судебного решения о признании членом семьи собственника или в случаях, если проживание лица в жилом помещении допускается в соответствии с законом, отмечают авторы инициативы.