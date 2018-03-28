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Правительство разработает поправки в противопожарные требования
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Правительство разработает поправки в противопожарные требования 

Авторадио 28 минут назад
После трагедии в Кемерово правительство намерено «системно менять» противопожарный надзор. О существующих пробелах в этой сфере шла речь на заседании правительственного проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности. В частности, министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов предложил организовать онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности на крупных объектах. Он попросил МЧС и Минэкономразвития «дать свои предложения в части вопросов управления рисками в будущем, которые необходимо учесть в новом законе о госконтроле, сообщает РБК.
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