Правительство разработает поправки в противопожарные требования 

После трагедии в Кемерово правительство намерено «системно менять» противопожарный надзор. О существующих пробелах в этой сфере шла речь на заседании правительственного проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности. В частности, министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов предложил организовать онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности на крупных объектах. Он попросил МЧС и Минэкономразвития «дать свои предложения в части вопросов управления рисками в будущем, которые необходимо учесть в новом законе о госконтроле, сообщает РБК.