Сколько денег выделит область на пятый этап программы переселения?

Слышала, что в Архангельской области будет продолжена программа переселения из ветхого жилья, говорят даже о пятом этапе, это правда? Сколько денег будет выделено?

Отвечает министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев:

— В настоящее время заявка Архангельской области на получение финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 130 миллионов рублей находится на рассмотрении в Фонде. Софинансирование мероприятий пятого этапа в размере 64 миллионов рублей в областном бюджете предусмотрено в полном объёме. В городе Архангельске в рамках пятого этапа будет построен многоквартирный жилой дом.