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Сколько денег выделит область на пятый этап программы переселения?
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сколько денег выделит область на пятый этап программы переселения? 

АиФ Архангельск 29 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Слышала, что в Архангельской области будет продолжена программа переселения из ветхого жилья, говорят даже о пятом этапе, это правда? Сколько денег будет выделено?
Н. Иванова, Архангельск
Отвечает министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев:
— В настоящее время заявка Архангельской области на получение финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 130 миллионов рублей находится на рассмотрении в Фонде. Софинансирование мероприятий пятого этапа в размере 64 миллионов рублей в областном бюджете предусмотрено в полном объёме. В городе Архангельске в рамках пятого этапа будет построен многоквартирный жилой дом.
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