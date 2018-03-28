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Погрузка на сети РЖД в I квартале по прогнозам вырастет на 3,6%
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Погрузка на сети РЖД в I квартале по прогнозам вырастет на 3,6% 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в первом квартале 2018 года вырастет на 3,6%, говорится в сообщении компании.
"В первом квартале 2018 года будет погружено более 316 млн тонн грузов, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отмечается в сообщении.
Как прогнозирует РЖД, пассажирооборот в январе — марте 2018 года возрастет на 3,6%, в том числе в дальнем сообщении — на 4,3%, в пригородном — на 1,8%. Отправление пассажиров увеличится на 3,6%, в том числе в дальнем сообщении — на 7%, в пригородном — на 3,3%.
Погрузка на сети РЖД в 2017 году увеличилась на 3,2% и достигла 1,261 млрд тонн.
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