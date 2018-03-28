В ГД не поддержали проект о выплате компенсации за покупку автомобиля военнослужащим-инвалидом

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить при рассмотрении в первом чтении законопроект, предполагающий выплату единовременной денежной компенсации до 400 тыс. руб. за самостоятельную покупку автомобиля военнослужащим, ставшим инвалидом вследствие военной травмы. Такое решение было принято в ходе заседания комитета.

«Авторы законопроекта не учитывают, что наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к вождению не могут быть отнесены к документам, которые подтверждают наступление страхового случая», — сказала член комитета Ольга Павлова

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению инвалиду выплачивать единовременную денежную компенсацию, не превышающую 400 тыс. руб. за самостоятельно приобретенное специальное автотранспортное средство.

Авторы документы уточняют, инвалидам военной травмы, в отличие от застрахованных лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве, при наличии медицинских показаний автомобили как средство реабилитации не предоставляются.

«Данный законопроект направлен на устранение имеющегося разночтения в правовом регулировании страхования граждан от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и страхования жизни и здоровья военнослужащих (в данном случае инвалидов с военной травмой) в части обеспечения этих категорий инвалидов автотранспортом», — отмечается в пояснительной записке.

При этом уточняется, что принятие законопроекта потребует выделение дополнительных финансовых средств федерального бюджета.

«По имеющимся оценкам из 45 тыс. граждан, которым в 2005-2011 гг. была установлена инвалидность вследствие военной травмы, только около 4 тыс. человек могут иметь потребность в специальном автотранспорте по медицинским показаниям. С учетом стоимости базового автомобиля для обеспечения инвалидов около 350 тыс. рублей общая сумма расходов составит около 1,4 млрд руб.», — отмечается в материалах.