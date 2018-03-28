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Магаданская область к 2025 году может выйти на добычу 50 тонн золота ежегодно
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Магаданская область к 2025 году может выйти на добычу 50 тонн золота ежегодно 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Магаданская область может увеличить ежегодную добычу золота на 17 тонн и довести ее до 50 млн тонн к 2025 году. Об этом сообщил в среду губернатор Магаданской области Владимир Печеный, выступая на конференции «Северо-Восток. Территория развития».
Ранее губернатор Магаданской области Печеный сообщил, что добыча золота в магаданской области увеличилась с 28 тонн в 2016 году до 33 тонн в 2017.
"К 2023 — 2025 годам регион вполне реально может выйти на рубеж 50 тонн золота, оставаясь золотым сердцем России", — сказал Печеный. Он отметил, что такой перспективный рост стал возможным за счет выравнивания энерготарифов в регионах Дальнего Востока.
"Может быть, хотелось бы еще ниже, но даже нынешние меры — серьезное подспорье для промышленников и толчок для экономики региона", — пояснил Печеный.
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