Добыча золота в Магаданской области за 2017 год выросла на 5 тонн

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Добыча золота в Магаданской области увеличилась с 28 тонн в 2016 году до 33 тонн в 2017. Об этом сообщил в среду губернатор Магаданской области Владимир Печеный, выступая на конференции «Северо-Восток. Территория развития».

"Добычу золота увеличили на 5 тонн в 2017 году. Около 33 тонн было добыто в прошлом году. В балансе добычи преобладает рассыпное золото, его в 2017 году добыли примерно 18 тонн", — сказал Печеный и отметил, что власти региона совместно с промышленниками поставили на 2018 год задачу добыть не менее 37 тонн золота.

Индекс промышленного производства в регионе составил в 2017 году 106,4%, в добыче полезных ископаемых — 107%. Сейчас индекс составляет 109% в промышленности региона, а в добыче полезных ископаемых — 111%.