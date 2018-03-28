Ещё
Добыча золота в Магаданской области за 2017 год выросла на 5 тонн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Добыча золота в Магаданской области за 2017 год выросла на 5 тонн 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Добыча золота в Магаданской области увеличилась с 28 тонн в 2016 году до 33 тонн в 2017. Об этом сообщил в среду губернатор Магаданской области Владимир Печеный, выступая на конференции «Северо-Восток. Территория развития».
"Добычу золота увеличили на 5 тонн в 2017 году. Около 33 тонн было добыто в прошлом году. В балансе добычи преобладает рассыпное золото, его в 2017 году добыли примерно 18 тонн", — сказал Печеный и отметил, что власти региона совместно с промышленниками поставили на 2018 год задачу добыть не менее 37 тонн золота.
Индекс промышленного производства в регионе составил в 2017 году 106,4%, в добыче полезных ископаемых — 107%. Сейчас индекс составляет 109% в промышленности региона, а в добыче полезных ископаемых — 111%.
ТАСС: последние новости
"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов Курс доллара на открытии торгов снизился до 57,15 рубля Ростех продаст концерну "Калашников" 60% акций НПО "Молния"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово334
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово122
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1096
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»29
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»238
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Украина
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
03:23
В Кемерово проверяют заявления о 78 жертвах пожара в ТЦ
Происшествия
00:54
Гигантские рыбы украсят станцию БКЛ «Нагатинский затон»
Новости Москвы
00:54
Названы дизайнеры двух будущих станций метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение