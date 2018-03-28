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РЖД предлагают выплачивать дивиденды только по «префам» и направлять прибыль на инвестиции
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РЖД предлагают выплачивать дивиденды только по «префам» и направлять прибыль на инвестиции 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. РЖД предлагают выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям и направлять остальную прибыль на реализацию инвестпрограммы. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на заседании итоговой коллегии Министерства экономического развития РФ.
"Мы просили бы, Министерство финансов в этой части нас уже поддержало, все-таки прибыль направить на реализацию нашей инвестиционной программы, поскольку это позволит нам ускорить возможности реализации и сдвинуть влево. Поэтому просим здесь поддержать нашу позицию, мы бы осуществляли выплаты только по привилегированным акциям", — сказал Белозеров.
По итогам 2016 года дивиденды РЖД составили 5,1 млрд руб., что соответствует 50% прибыли по МСФО или 79,2% прибыли по РСБУ.
Единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. От имени России полномочия акционера осуществляет правительство РФ.
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