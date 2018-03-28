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Капитализация Facebook снизилась почти на $95,5 млрд
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Капитализация Facebook снизилась почти на $95,5 млрд на фоне скандала с утечкой данных 

Прайм 1 час назад
Фото: AFP, Jonathan Neckstrand
Рыночная капитализация Facebook снизилась на 95,5 миллиарда долларов на фоне скандала с утечкой данных и составляет теперь 442,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов 16 марта, пятницы, стоимость акций компании составляла 185,09 доллара за штуку. Однако уже в понедельник стоимость бумаг начала резко падать. Снижение продолжалось всю прошлую неделю, и по итогам торгов вторника, 27 марта, стоимость акций Facebook составляла 152,22 доллара, то есть на 21,6% меньше по сравнению с закрытием 16 марта. Таким образом, если к 16 марта капитализация компании составляла 537,9 миллиарда долларов, то ко вторнику показатель упал до 442,4 миллиарда долларов.
В середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.
Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
На прошлой неделе глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica.
Во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в компании Facebook. что Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.
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