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X5 Retail увеличила чистую прибыль по МСФО в IV квартале в 2,2 раза
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X5 Retail увеличила чистую прибыль по МСФО в IV квартале в 2,2 раза 

Прайм 40 минут назад
Фото: Прайм
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», в четвертом квартале 2017 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,419 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Скорректированная EBITDA ритейлера в октябре-декабре увеличилась на 4,6% и составила 24,084 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 23%, до 361,705 миллиарда рублей.
X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Общее количество магазинов компании на конец декабря 2017 года достигло 12,121 тысячи. Основным акционером ритейлера является «Альфа-групп» (владеет 47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.
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